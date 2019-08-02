مصر.. قناة السويس تحطم جميع الأرقام القياسية في تاريخها

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن حركة الملاحة بالقناة سجلت، اليوم الجمعة، رقما قياسيا غير مسبوق في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة على مدار تاريخها، بعبور 81 سفينة وهو أكبر عدد من السفن يعبر القناة في يوم واحد بأعلى حمولة يومية كلية بلغت 6.1 مليون طن.

بلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 43 سفينة بحمولات 3.014 مليون طن، فيما بلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة دون انتظار 38 سفينة بإجمالي حمولات 2.95 مليون طن. وقد تصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة MANCHESTER MAERSK بحمولة كلية 221 ألف طن، في رحلتها القادمة من المغرب والمتجهة إلى سنغافورة، فيما جاءت سفينة الحاويات المالطية العملاقة CMA CGM LOUIS BLERIOT على رأس قافلة الجنوب بحمولة كلية 226 ألف طن في رحلتها القادمة من سنغافورة والمتجهة إلى إسبانيا.

وخلال تفقده لحركة الملاحة بالقناة، شدد الفريق مميش على أن مشروع قناة السويس الجديدة يعد علامة فارقة في حاضر القناة ومستقبلها ومنصة جديدة لخدمة حركة التجارة العالمية قدمتها الدولة المصرية للعالم أجمع لتكون القناة بحق كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي "هدية مصر للعالم" موجها الشكر والتقدير للسيد الرئيس صاحب قرار إنشاء القناة الجديدة وكذلك التحية لشعب مصر العظيم الذي مول المشروع كاملاً دون الحاجة للاستدانة من أحد.

وأكد مميش على أن الزيادة غير المسبوقة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة تعد شهادة ثقة من المجتمع الملاحي في كفاءة القناة وقدرتها على استقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، لاسيما بعد نجاح مشروع القناة الجديدة في زيادة قدرتها العددية والاستيعابية بما مكنها من مواكبة التطورات المتسارعة في صناعة النقل البحري وعزز من المكانة الدولية للقناة كأسرع وأقصر الطرق الملاحية وأكثرها أمانا.

وأوضح الفريق مميش أن الصورة المشرفة التي تظهر بها القناة تعود إلى كفاءة ووطنية أبناء الهيئة من العاملين بها، علاوة على الدور البطولي لرجال القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي في حماية أمن القناة، موجهاً التحية لكل من يبذل الجهد لتظل راية القناة عالية خفاقة أمام العالم أجمع.

هذا وقد شهدت القناة عبور 14 سفينة عملاقة تزيد حمولاتها عن 150 ألف طن للسفينة، فيما عبرت 9 سفن ضخمة ضمن شريحة الحمولات التي تتراوح بين 100 إلى 150 ألف طن للسفينة الواحدة.