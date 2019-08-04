بغداد.. اجتماع وزاري مصري عراقي أردني لبحث التعاون

توجه سامح شكري، وزير الخارجية المصري، اليوم الأحد، إلى العاصمة العراقية بغداد لحضور أعمال الاجتماع الثُلاثي لوزراء خارجية مصر والعراق والأردن.

وذكر المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أن يشهد الاجتماع مُناقشات للوزراء الثلاثة، حول سُبل تطوير آليات التعاون والتكامل بين البلدان الثلاثة في مختلف المجالات، بما يُسهم في تحقيق آمال شعوبهم في التنمية والازدهار.

وقال إن ذلك يأتي في إطار متابعة تنفيذ مخرجات القمة الثلاثية، التي عُقدت في القاهرة مارس الماضي، بالإضافة إلى تبادُل الرؤى والتقييم في شأن مجمل تطورات القضايا العربية، والإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.