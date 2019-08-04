كيف ستواجه مصر انخفاض منسوب نهر النيل؟

أعلنت وزارة الموارد المائية والري أنه من المتوقع انخفاض إيراد نهر النيل 5 مليارات متر مكعب في العام المائي المقبل، وذلك وفقاً للدراسات الخاصة بقطاع مياه النيل ومركز التنبؤ بقطاع التخطيط بالوزارة من خلال رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان، على مدار الأعوام المختلفة من خلال النماذج الرياضية واستقراء النتائج الخاصة بنسب الأمطار التي تسقط على المنابع واستخلاص التنبؤات بفيضان النيل كمورد رئيسي للمياه في مصر.

انخفاض حوالي 5 مليارات متر

كما تم استعراض كميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائي الحالي، والتي أشارت إلى انخفاض حوالي 5 مليارات متر مكعب عن العام الماضي.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري محمد السباعي لـ"العربية.نت"، أن مصر تستطيع أن تواجه هذا الانخفاض، حيث تقوم كل الجهات المعنية باتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة الموقف.

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أيضاً أشار إلى أن حصة مصر من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، وذلك وفقاً لاتفاقية 1959، منوّهاً إلى أنه سيتم صرف هذه الكمية على الاحتياجات، وبالرغم من ذلك فهذه النسبة غير كافية لتغطية كل الاحتياجات الفعلية، لذلك يتم تعويض النقص من خلال المياه الجوفية واستصلاح مياه الصرف الزراعي.

"لن يؤثر على حصة مصر"

وأكد محمد السباعي أن هذا الانخفاض لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل، حيث سيتم تعويض هذه النسبة من خلال المخزون الاستراتيجي من بحيرة ناصر والتي يتم استخدامها في حالات الانخفاض.

كما سيتم العمل على ترشيد استخدام المياه، وتنمية الموارد المائية والتوعية الخاصة بأهمية الحفاظ على النيل، كذلك على وقف التعديات، ومنع إلقاء المُخلفات والقمامة بالمجاري المائية، أيضا أعمال حصر زراعات الأرز بالإدارات العامة للري المختلفة التي تم رصدها بالأقمار الصناعية، والتنسيق مع وزارة الزراعة لمتابعة موقف زراعات الأرز المُخالفة. وذلك من خلال الإجراءات التنسيقية بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي، حيث يتم استخدام 85% من المياه في أعمال الزراعة.

إلى ذلك، سيتم العمل على استخدام طرق مختلفة في الزراعة، مثل الري بالتنقيط في بعض المحاصيل، كما سيتم إعادة استخدام نحو 24 مليار متر مكعب من المياه المُعالجة، وتحلية المياه في بعض المحافظات، واستيراد سلع غذائية يسهم الماء في تكوينها، تسمى بالمياه الافتراضية.