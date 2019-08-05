ارتفاع ضحايا حادث القاهرة إلى 20 قتيلاً و47 مصاباً

ارتفع عدد الضحايا في حادث حريق معهد الأورام في القاهرة إلى 20 قتيلاً و47 جريحاً.

وقالت وزارة الصحة إن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة بالرعاية المركزة، مشيرةً إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 20 حالة وفاة، بينهم 4 مجهولين وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى 47 حالة.

وزارت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، المصابين في معهد ناصر للوقوف على حالتهم الصحية، والاطمئنان على تقديم الرعاية اللازمة لهم.

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من جهته، أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزيرة اطمأنت على الحالة الصحية للمصابين، والتي تراوحت بين جروح قطعية في أماكن متفرقة وكدمات وكسور، وحروق بدرجات مختلفة.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة وجهت بتقديم الدعم النفسي لأسر المتوفين، إضافةً إلى المصابين وأسرهم، خاصةً الأطفال منهم، مشددة على استمرار تقديم الدعم النفسي حتى بعد عودتهم إلى منازلهم.

وأكد أن مستشفيات وزارة الصحة على أتم الاستعداد لاستقبال 100% من مرضى معهد الأورام، حيث تم نقل 78 مريضاً بالفعل إلى مستشفيات معهد ناصر والمنيرة ودار السلام هرمل.