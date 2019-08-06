مصر.. حريق بمدينة للملاهي قرب مدينة الإنتاج الإعلامي

تمكن رجال المطافئ المصريون من محاصرة حريق كبير اندلع في مدينة ملاهي "ماجيك لاند" بمنطقة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة.

وهرع عدد كبير من سيارات الإطفاء إلى مدينة الملاهي حيث تصاعدت كتلة ضخمة من الدخان الناجم عن الحريق، فيما ضربت قوات الحماية المدنية طوقا حول الملاهي لمنع تمدد النيران.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية أن الحريق اندلع في إحدى ألعاب مدينة الملاهي بسبب تماس كهربائي أدى إلى اشتعال النيران في لعبة مصنوعة من الفايبرغلاس.

وقال شهود عيان إن حريقا وقع في محيط مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر وبالقرب من سوق الجملة، وملاهي ماجيك لاند ما تسبب في تصاعد الأدخنة وسط حالة من الذعر بين الأهالي.

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مواقع النيران في محاولة للسيطرة عليها والكشف عن سبب الحادث.

ونشرت الإعلامية زهرة رامي، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا تكشف تصاعد أدخنة بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي بالسادس من أكتوبر.

ونفت مصادر من داخل المدينة نشوب حريق بها موضحة أن ما حدث مجرد شرارة دخانية بالملاهي الملاصقة للمدينة، نتيجة نقل الألعاب من مكان إلى آخر، وتم السيطرة عليها من قبل رجال الحماية المدنية والأجهزة الأمنية.

وأكدت المصادر على أن ملاهي ماجيك لاند غير تابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث تم تأجيرها مؤخرًا، ومدينة الإنتاج الإعلامي يسير العمل بها بشكل طبيعي.