مصر.. الداخلية تكشف هوية منفذ تفجير معهد الأورام

كشفت وزارة الداخلية المصرية هوية المنفذ والمخططين للحادث الإرهابي الذي وقع أمام معهد الأورام مساء الأحد الماضي وأسفر عن 22 قتيلاً و47 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيان صدر اليوم الخميس، إنه تم تحديد منفذ الحادث، وهو عبد الرحمن خالد محمود، الذي كان هارباً من أمر بالضبط والإحضار على ذمة إحدى القضايا الإرهابية وهو من ميليشيات "طلائع حسم". وتم تحديد هويته من خلال تحليل البصمة الوراثية.

وذكرت الداخلية أن عمليات الفحص والتتبع أسفرت عن تحديد خط سير السيارة قبل الانفجار، كما تم تحديد عناصر الخلية العنقودية. وقد تم استئذان نيابة أمن الدولة لضبط الخلية.

وأضافت أنه تم تحديد عناصر الخلية المتورطة وهم: حسام عادل أحمد محمد، وإبراهيم خالد محمود عبد الرحمن (شقيق الانتحاري، وهو عنصر اتصال وتلقي التكليفات)، وأحمد محمد عبد الرحمن (وهو قيادي بتنظيم "الإخوان" هارب)، ومحمد عايش (وهو اسم حركي لمسؤول في "طلائع حسم" خارج مصر).

وذكرت الداخلية أنه بعد ضبط المدعو إبراهيم خالد، (شقيق الانتحاري المنفذ) أدلى على بعض العناصر المقيمين في منطقة التبين بحلوان. وعند مداهمة الأمن بهذه العناصر، حاول أحدهم إطلاق النار على القوات وتم التعامل معه ولقي مصرعه هو وعنصر آخر.

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كما تمت ملاحقة العناصر الأخرى وتم تحديد وكرين لهم في مبنى مهجور بمركز إطسا بالفيوم وشقة في "الشروق 3" بالقاهرة.

وذكرت الداخلية أن استهداف العناصر والمداهمات أدت لمصرع 15 إرهابياً.

وكانت مصادر أمنية قد أكدت ورود معلومات لأجهزة الأمن عن اختباء عناصر إرهابية يشتبه بتورطهم في عمليات إرهابية منها عملية تفجير معهد الأورام، في عدة أوكار بطريق الفيوم والواحات.

وأضافت أن القوات توجهت على الفور لمداهمة هذه الأوكار، حيث جرت اشتباكات وإطلاق نار أسفرت عن مصرع عدد كبير منهم.