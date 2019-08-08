مقتل مصري طعناً في إيطاليا والسلطات تتوصل للقاتل

لقي مواطن مصري مصرعه طعناً بسكين في مدينة ميلانو الإيطالية.

وأعلنت السلطات المصرية أن المواطن المصري ميلاد شاكر كامل جرجس، من مواليد 5 سبتمبر/أيلول 1989، تعرض للطعن بسكين في رقبته ما أسفر عن مصرعه.

وأضافت أنه تم القبض على الجاني، ويدعى عطية كامل عيد، وهو مصري الجنسية أيضاً. وتقوم النيابة الإيطالية حاليا بالتحقيق معه مرجحةً أن سبب النزاع خلافات مالية.

وذكر محمد سعفان، وزير القوى العاملة المصري أنه أصدر تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في القنصلية المصرية بميلانو بمتابعة الحادث ومتابعة سير التحقيقات، مضيفاً أنه سيتم إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل الجثمان لمصر، والوقوف على مستحقاته لدى جهة عمله.

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من جهته، قال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن عطية كامل عيد، صاحب المسكن الذي كان يقيم فيه القتيل.

وأضاف أن هذا المسكن يقيم فيه 6 أفراد مصريين، وكان القاتل والقتيل يقيمان بنفس الغرفة، وعلى إثر خلاف قام القاتل بطعن زميله ميلاد بثلاث طعنات بالرقبة والكتف.

وأضاف أن الجيران سمعوا صرخات الشاب المصري وتم على الفور إبلاغ الشرطة. وقد تم العثور عليه غارقاً في دمائه داخل الغرفة.

واصطحبت الشرطة 4 شباب كانوا يسكنون معه بنفس الشقة إلى مركز الشرطة للتحقيق معهم.

وترجع جذور القتيل إلى محافظة أسيوط، وكان يقيم في مدينة ميلانو حيث يعمل في مجال التشييد والبناء.