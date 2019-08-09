مصر تستقبل العيد بإجراءات أمنية مشددة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية رفع حالة التأهب القصوى استعداداً لتأمين البلاد خلال عيد الأضحى.

وقررت الداخلية رفع درجة الاستعداد القصوى وتحقيق خطط الانتشار الأمني للقوات بمختلف المواقع وتنفيذ الخطط الأمنية تزامناً مع حلول عيد الأضحى.

وذكرت الوزارة أن الإجراءات والخطط الأمنية تضمنت نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور ودور العبادة والمنشآت الهامة والحيوية، فضلاً عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية وتعزيز الخدمات بالمتنزهات والحدائق والميادين العامة ودور السينما والمناطق التجارية التي تشهد تجمعات جماهيرية.

وطالب وزير الداخلية مديري الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بتكثيف المرور على الخدمات الأمنية وعقد لقاءات مع قوات الأمن، والتأكيد عليهم بضرورة التحلي باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم.

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت ملابسات حادث انفجار سيارة أمام المعهد القومي للأورام بالقاهرة، والذي أسفر عن سقوط 22 قتيلا و47 جريحا.

وتبين أن منفذ الحادث عضو حركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان، ويدعى عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن" واسمه الحركي معتصم، هارب من أمر ضبط وإحضار على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018 والمعروفة بطلائع حسم.