مصر.. استمرار محادثات الفرقاء السودانيين في القاهرة

استمرت المباحثات بين الجبهة الثورية السودانية وقوى الحرية والتغيير، الاثنين، التي تجري حاليا في العاصمة المصرية القاهرة.

وذكرت معلومات عن وجود تقدم في المباحثات بين الطرفين لحسم النقاط الخلافية التي أبدتها الجبهة، وأبرزها عدم ذكر اسمها في الوثيقة الدستورية، وهو الأمر الذي يثير مخاوف لديها تتعلق بإقصائها من المعادلة في المرحلة الانتقالية وما بعدها.

وتسعى القاهرة إلى ضم فصائل سودانية إلى الاتفاق الذي وقع بالأحرف الأولى في الرابع من أغسطس الجاري حركة العدل والمساواة، حركة تحرير السودان، والحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال.