وفاة حسين سالم أشهر رجال الأعمال في عهد مبارك

توفي، فجر الثلاثاء، رجل الأعمال المصري، حسين سالم، عن عمر 86 عاماً، وفق مراسلة "العربية".

ولد حسين سالم في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1933، والتحق في بداية حياته بالقوات الجوية المصرية، ونشأت علاقة صداقة بينه وبين الرئيس الأسبق، حسني مبارك، الذي كان طياراً في القوات الجوية.

ترك الجيش وأصبح أحد أهم رجال الأعمال، كما له استثمارات في السياحة والطاقة. كان أحد أقرب المقربين من مبارك، وكان متهماً معه في قضايا فساد وتربح وتصدير الغاز لإسرائيل.

قام سالم بتسوية مالية للتصالح بمبلغ 5 مليارات و341 مليون و851 ألف جنيه هي الأكبر منذ سنوات عدة مع الدولة.