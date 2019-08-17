الرئيس المصري يعين الفريق أسامة ربيع رئيساً لهيئة قناة السويس

قالت الرئاسة المصرية في بيان، اليوم السبت، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عين الفريق أسامة ربيع رئيساً لهيئة قناة السويس، خلفاً للفريق مهاب مميش الذي عينه السيسي مستشاراً للرئاسة لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية.

وأضافت الرئاسة أن السيسي أصدر قراراً أيضاً بتعيين المهندس يحيى زكي رئيساً للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتولى الفريق مهاب مميش رئاسة هيئة قناة السويس في أغسطس 2012، وكان قائداً لهيئة القناة في عمليات حفر وتكريك قناة السويس الجديدة حتى افتتاحها للملاحة الدولية في أغسطس.

كما تم تعيين مميش مستشارا للرئيس السييسي للشؤون البحرية 2015.