السيسي يباغت مسؤولا مصريا: كم تتقاضى شهريا؟

فاجأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مسؤولا مصريا بسؤال حول راتبه الشهري.

وفوجئ الحاضرون لافتتاح مشروع الـ 1300 صوبة زراعية داخل قاعدة محمد نجيب العسكرية شمال البلاد بالرئيس السيسي يوجه سؤالا للواء محمد عبد الحي محمود، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية قائلا: كم يبلغ راتبك الشهري الذي تحصل عليه من عملك؟ ليرد عبد الحي قائلا 14 ألفاً و200 جنيه.

وقال الرئيس المصري إن اللواء عبد الحي يدير مشروعات تبلغ تكلفتها ملايين الجنيهات، ويستطيع لو أغمض عينيه أن يحصل على الملايين - في إشارة لنزاهته - ولكنه يعيش براتبه الذي يكفيه، ويقيم في شقة بعيدا عن مقر عمله.

وأضاف الرئيس السيسي في معرض حديثه عن الواقعة وكيفية مواجهة الفساد أن اللواء عبد الحي يستطيع أن يحصل لنفسه على ما يعادل 20 مليون جنيه يوميا من هذا المشروع الذي يديره، مشيرا إلى أن البعض يروج معلومات مغرضة ومغلوطة للإساءة والتشويه لرجال لا يبتغون سوى عز مصر وكرامتها بين الدول.

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وكان الرئيس المصري قد افتتح 1300 من البيوت البلاستيكية على مساحة 10 آلاف فدان في إطار المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية في منطقة الساحل الشمالي بمصر.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن إنتاج المشروع يبلع نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، حيث يعد الأكبر في مجال البيوت البلاستيكية بمنطقة الشرق الأوسط.

ويهدف المشروع إلى تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري.