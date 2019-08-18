البرلمان العربي: استهداف حقل الشيبة يهدد اقتصاد العالم

أدان البرلمان العربي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على حقل الشيبة البترولي بالمملكة العربية السعودية.

وقال الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، إن الهجوم الإرهابي الذي استهدف حقل الشيبة البترولي بطائرة بدون طيار والذي قامت به ميليشيا الحوثي عمل جبان، مؤكداً أنه يستهدف إمدادات الطاقة في العالم، الأمر الذي يشكل تهديداً للاقتصاد العالمي.

وذكر السلمي أن تعمد ميليشيا الحوثي الإمعان في الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية في السعودية بالصواريخ البلاستية والطائرات المسيرة، يؤكد أنها جماعة إرهابية تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مجدداً طلبه من مجلس الأمن الدولي بتصنيفها كجماعة إرهابية.

وأكد رئيس البرلمان العربي على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في التصدي بحزم لممارسات هذه الجماعة الإرهابية وداعميها ووقف هذه الهجمات المتكررة، التي تهدد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم.

وجدد رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.