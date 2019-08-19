ضبط مخرج مصري متلبسا بتهريب مخدرات في مطار القاهرة

قررت النيابة المصرية، الاثنين، حبس المخرج السينمائي خالد مرعي 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بتهريب مخدرات.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المخرج المصري في مطار القاهرة الدولي صباح الاثنين، عقب عودته من هولندا، حيث عثر بحقائبه على كميات من مخدري الحشيش والماريغوانا.

حشيش وماريغوانا

وكشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على متن الطائرة المصرية القادمة من أمستردام بهولندا، اشتبه مسؤولو صالة الوصول، في حقائب المخرج السينمائي، وبتفتيشها عثر على كيس به قطعة من مخدر الحشيش موجود في حقيبة يد صغيرة، و5 أكياس أخرى من الحشيش في حقيبة ثانية، و3 أكياس من مخدر الماريغوانا، كما عثر في حقيبة ثالثة على أكياس بها بذور الماريغوانا، وكتيب صغير يتضمن كيفية زراعتها.

وأمر المستشار أحمد خالد وكيل النائب العام، بحبس المخرج 4 أيام على ذمة التحقيقات.

خالد مرعي من موالد 22 نوفمبر في العام 1970، عمل في بداية حياته مونتيرا ، وساهم كمونتير في أفلام "عسكر في المعسكر" لمحمد هنيدي و"أيام السادات" لأحمد زكي و"تيتو "لأحمد السقا و"بحب السيما" لليلى علوي و"السلم والثعبان" لهاني سلامة و"محامي خلع" لهاني رمزي.

اتجه للعمل في الإخراج من العام 2007 وبدأ بإخراج فيلم "تيمور وشفيقة" لأحمد السقا ومنى زكي، ثم تعاون مع الفنان أحمد حلمي في عدة أفلام منها "آسف على الإزعاج " و"عسل أسود" و"بلبل حيران" وأخرج له مؤخرا فيلم "خيال مآتة".