مصر.. الإعدام لـ6 متهمين والمؤبد لـ41 بقضية "كرداسة"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالإعدام لـ 6 متهمين في قضية "المقاومة الشعبية بكرداسة"، كما قضت بمعاقبة 41 متهما بالمؤبد من بينهم 13 متهما حضوريا و28 غيابيا.

وقضت المحكمة بحبس متهم حدث 3 سنوات، و7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، وبراءة 14 متهما، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته.

وكانت المحكمة بالجلسة الماضية قضت بإحالة أوراق 6 متهمين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعون متهمًا، اتهامات تأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة"، وأنشئت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلاثة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وحيازة مفرقعات TNT وإعانة على الفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.