مصر.. الشرطة تصفي 11 إرهابياً في اشتباكات بالعريش

أعلنت الداخلية المصرية مقتل 11 إرهابيا في اشتباكات بالعريش بشمال سيناء.

وقالت إنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المزارع الكائنة بمنطقة العبور دائرة قسم شرطة أول العريش وكراً لهم ومُرتكزاً للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.

وذكرت أنه تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات ومُداهمة الوكر، إلا أنه حال استشعار هذه العناصر باقتراب القوات بادروا بإطلاق النيران بكثافة تجاهها، ما دفع القوات للتعامل معهم وأسفر ذلك عن مصرع 11 إرهابيا.

وأشارت داخلية مصر إلى أنه عثر بحوزة الإرهابيين على متفجرات وعبوات ناسفة وأسلحة وذخائر، مضيفة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.