مصر.. القبض على أمين المجلس الأعلى للإعلام بتهمة الرشوة

ألقت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، القبض على أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام متلبسا في قضية رشوة.

وذكر مصدر لـ"العربية.نت" أن أمين عام مجلس الإعلام ضبط متلبسا بالحصول على رشوة مقابل تسهيل أمور خاصة لرجل أعمال والحصول على أراضٍ.

ويشغل سليم حاليا منصب الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو المجلس الذي يقوم بعمل وزارة الإعلام سابقا في مصر.

وتولى سليم عدة مناصب، منها رئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتلفزيون، ورئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بديوان وزارة الإعلام، والمشرف العام على جهاز المطبوعات والصحافة الخارجية والإشراف الفني على مشروع تدريب الإعلاميين الأفارقة.

وتولى المتهم منصب مدير الإعلام بالهيئة العامة للكتاب، وشغل منصب مدير عام العلاقات والإعلام بوزارة الشباب، ومدير عام المتابعة بوزارة الإعلام، كما تولى عدة مناصب أخرى بوزارة الإعلام قبل إلغائها ونقل صلاحياتها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.