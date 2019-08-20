مصر.. المحكمة تستمع لشهادة ضابط بقضية "جبهة النصرة"

استمعت محكمة جنايات القاهرة لشهادة ضابط بالأمن الوطني خلال محاكمة 16 مُتهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "جبهة النصرة".

وقال ضابط أمن الدولة، إنه قام بإجراء التحريات عن كافة المتهين، وإن معلوماته عن المتهم محمد أحمد السيد واسمه الحركي "أبو جعفر"، أحد عناصر تنظيم القاعدة، أفادت بأنه كان مسؤولا عن تهريب العناصر من مصر إلى سوريا وتزكيتهم لدى قيادات التنظيم في سوريا، حيث يحتاج أي عنصر إلى تزكية للالتحاق بتلك الجماعات.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين في القضية تهم تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد والتي تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم.