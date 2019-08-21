ديدان غريبة تغزو شواطئ الإسكندرية.. والسلطات توضح

شهدت شواطئ منطقة الدخيلة غرب الإسكندرية شمال مصر ظاهرة غريبة، حيث انتشرت وبكثافة ديدان غريبة على ضفافها.

وقام عدد من المصطافين والمارة بنشر فيديو يكشف انتشار كميات كبيرة من الديدان على الشاطئ، مؤكدين أنها ربما ترجع لإلقاء مياه ومخلفات الصرف الصحي في البحر.

وأكدوا أن الديدان غطت مساحات كبيرة من الشاطئ بعد أن دفعتها الأمواج إليها، معبرين عن سخطهم من ظهور هذه الديدان في مياه يرتادها المصطافون للسباحة.

من جانبه أكد الدكتور وليد عبد العظيم مستشار محافظة الإسكندرية لشؤون البيئة، أن السلطات قامت بسحب عينات من الديدان لمعاينتها، مضيفا أن التقرير المبدئي أشار إلى أن السبب يرجع لوجود حيوانات بحرية نافقة تم إلقاؤها بشكل عشوائي في البحر.

وأضاف أن الحيوانات النافقة يتم إلقاؤها من سفن خلال رحلتها في البحر المتوسط، ونتيجة تحللها خرجت منها الديدان وانتشرت في مياه شاطئ الدخيلة.

وقال إن السلطات قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيف الشاطئ والمياه ورفع هذه المخلفات، مشددا على أنه سيتم تيسير دوريات لمراقبة الشاطئ ورصد المخالفين.