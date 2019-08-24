بعد إساءتها للبدينات.. إيقاف ريهام سعيد وإحالتها للتحقيق

أعلنت إدارة شبكة قنوات "الحياة" في مصر إيقاف برنامج "صبايا" ومقدمة البرنامج المذيعة ريهام سعيد، وذلك بعد إساءاتها للسيدات البدينات في حلقة تم تقديمها مؤخرا.

وقالت القناة إن الإيقاف سيستمر إلى حين انتهاء تحقيقات المجلس الأعلى للإعلام معها، على أن يتم إعلان موقف البرنامج وفقا لما ينتهي له التحقيق، معلنة احترامها لكافة مشاهديها.

وكان المجلس القومي للمرأة في مصر قد تقدم صباح الجمعة بشكوى للجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد ريهام سعيد.

أوصاف غير لائقة

وتضمنت الشكوى ما احتوته الحلقة التي تحدثت فيها المذيعة عن السمنة، وأثارت استياء السيدات المصريات حيث قال المجلس إنها احتوت على عبارات وأوصاف غير لائقة، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المجلس الأعلى للإعلام في هذا الشأن.

وذكر المجلس أن لجنة الشكاوى في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة جمال شوقي ستبدأ التحقيق في الشكوى غدا الأحد.

في عداد الموتى

وأثارت ريهام سعيد الغضب في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد أن وجهت تعبيرات وألفاظا مهينة لمن يعانون من السمنة، قائلة إنهن عبء على الدولة وإنهن في عداد الموتى.

وشن رواد مواقع التواصل حملة ضد المذيعة، مؤكدين أنها تلفظت بأوصاف لا تتفق والمعايير المهنية والأخلاقية والدينية، كما تحدثت بطريقة مهينة عن سيدات مصر، وبصورة مدمرة لكرامتهن وطاعنة لأنوثتهن وفيها تحقير لهن.

وطالب المغردون إدارة قناة الحياة بتقديم اعتذار رسمي لهؤلاء السيدات، ووقف برنامج ريهام سعيد، كما هددوا بشن حملة لمقاطعة الشركات الراعية للبرنامج والداعمة ماليا للقناة.