السيسي يطالب بمواجهة فوضى الميليشيات في ليبيا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن حل الأزمة الليبية يتطلب إرادة سياسية ونوايا مخلصة، وتضافر الجهود للقضاء على الإرهاب وفوضى الميليشيات وإنهاء التدخلات الخارجية.

وقال في كلمته أمام قمة شراكة مجموعة السبع وإفريقيا إن تفاقم الأوضاع في ليبيا يؤثر على أمن واستقرار مواطنيها، بل على دول الجوار، جراء التهديد الذي تشكله المنظمات الإرهابية، والسيولة الأمنية المتمثلة في انتشار الميليشيات المسلحة، مطالباً بتضافر الجهود الدولية لوضع حد لهذه الأزمة وهذا التهديد، وبما يضمن سلامة الشعب الليبي، ويحفظ له مقدراته وموارده.

وأضاف الرئيس المصري أن الطريق للخروج من الأزمة في ليبيا معروف، ولا يحتاج سوى للإرادة السياسية وإخلاص النوايا، للبدء في عملية تسوية سياسية شاملة، تعالج كافة جوانب الأزمة، وفي القلب منها قضية استعادة الاستقرار، والقضاء على الإرهاب، وضمان عدالة توزيع موارد الدولة والشفافية في إنفاقها، واستكمال توحيد المؤسسات الليبية على النحو الوارد في الاتفاق السياسي الليبي.

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وحول إفريقيا، قال السيسي إن القارة السمراء تواجه تحديات تحتاج للعمل لإيجاد حلول لها، وفق أولويات دولها، مؤكداً أن النهوض بإفريقيا ينبغي أن يتأسس على إرادة جماعية، تستهدف تسوية أزمات القارة، ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، ومحاسبة داعميه ومموليه.

وطالب السيسي بالحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها والنأي بالشباب عن التطرف والهجرة غير الشرعية، ليتسنى التركيز على وضع آليات فعالة للقضاء على الفقر وخفض البطالة، ومكافحة الأمراض المتوطنة، والتصدي لظاهرة تغير المناخ.