كلمة السيسي أمام "الـ7 الكبار" ستتناول قضايا قارة إفريقيا

أكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجهورية، أنه قد جرى دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور قمة الدول السبع الصناعية الكبرى، والتي تعقد بمدينة بياريتس، بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي وتقديراً لدور مصر في مكافحة الإرهاب، والتحول للتنمية وتحقيق معدلات اقتصادية مبشرة بشهادة دول العالم.

وذكر، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "dmc" مساء السبت، أن كلمة الرئيس السيسي أمام قمة الدول السبع ستتناول القضايا في القارة الإفريقية والشراكة بين دول المجموعة وإفريقيا، وجهود تحقيق السلم والتنمية في القارة السمراء، واستغلال الموارد، وتعزيز البنية الأساسية الخاصة بالأمن والسلم في القارة، بالإضافة لمكافحة الفساد وتمكين المرأة والاقتصاد والتعليم في إفريقيا.

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ولفت إلى أن اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس وزراء إيطاليا، السبت، تضمن التأكيد على حرص مصر التحقيق في قضية الطالب ريجيني بكل شفافية، موضحاً أن الأوضاع في ليبيا تصدرت اجتماع الرئيس السيسي مع وزراء إيطاليا.

كما أكد الرئيس السيسي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير مختلف أطر التعاون مع إيطاليا في مختلف المجالات، ومن جانبه، عبر رئيس الوزراء الإيطالي عن حرص إيطاليا لمواصلة التشاور مع مصر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية خاصة الملف الليبي ومكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن قمة الدول السبع الصناعية الكبرى تعد من أهم التجمعات العالمية على مستوى الدول المتقدمة في العالم، موضحاً أن هذه المجموعة أنشئت في أعقاب حرب أكتوبر 1973، بعدما حدث اهتزاز كبير في أسعار البترول حول العالم.

وقال إن هذه المجموعة تعد من أرقى المجموعات وأعلاها على مستوى العالم، وتعتبر نادي الكبار للدول الصناعية، وفيها تقرر السياسات الخاصة بالسياسة والصناعة، وكذلك الموضوعات السياسية والأمنية في العالم.

وذكر أن قمة هذا العام تتناول بعض الموضوعات غاية الأهمية التي يعاني منها العالم، والتي تتمثل في الإرهاب والأمن ومكافحة الفكر المتطرف، وكيفية التعامل مع تجنيد العناصر الإرهابية عن طريق الإنترنت، بعد أن أصبح وسيلة لجذب الشباب على مستوى العالم.