ترمب للسيسي: مصر حققت إنجازات في كافة الأصعدة تحت قيادتك

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "إن التفاهم والتقدير والاحترام المتبادل بين مصر وأميركا أكثر من عظيم"، مضيفاً أن العلاقات بين البلدين مستمرة قبل الحملة وبعد انتهاء الحملة - في إشارة إلى حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية - نحن قدمنا لكم التهنئة مبكرا سابقا.. وسوف نقدم التهانى المبكرة مرة أخرى، مؤكداً مواصلة التعاون والتفاهم بين البلدين وخالص الشكر والتقدير.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السيسي مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على هامش قمة مجموعة الدول السبع في فرنسا.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، مشيداً بما تشهده تلك العلاقات من تطور إيجابي متواصل خلال إدارة الرئيس ترمب، ومشيراً إلى حرص مصر على الاستمرار في الارتقاء بأطر التعاون المشترك في جميع المجالات، فضلاً عن مواصلة التنسيق والتشاور مع الإدارة الأميركية حول سبل ترسيخ السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، في ضوء تعدد الأزمات التي تعاني منها المنطقة وخطورتها.

ومن جانبه، أعرب الرئيس الأميركي عن تقديره لمصر ولشخص للسيسي وما حققته مصر تحت قيادة سيادته من أمن واستقرار وكذلك تطورات تنموية بالرغم المحيط الإقليمي غير المستقر وما يفرضه ذلك من تحديات ضخمة.

كما أكد الرئيس الأميركي استراتيجية العلاقات المصرية الأميركية، وتطلع الولايات المتحدة إلى المزيد من تطوير علاقات التعاون الثنائي على جميع المستويات، مشيراً إلى ما تحققه مصر من نجاح فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ودفع عملية التنمية الشاملة، ومؤكداً الرغبة في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز الاستثمارات المشتركة بينهما.

كما أشاد الرئيس الأميركي بمستوى التنسيق والتشاور الاستراتيجي بين البلدين، مشيراً في هذا الصدد إلى محورية الدور المصري في منطقة الشرق الأوسط، ودعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والتطرف وإرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة.

كما تطرق اللقاء إلى ملف مكافحة الإرهاب، حيث أعرب الرئيس الأميركي عن دعم الولايات المتحدة الكامل للجهود المصرية في هذا الصدد، وأشاد الرئيس الأميركي بجهود مصر والسيد الرئيس لتعزيز مبادئ وقيم التسامح الديني وحرية العبادة في مصر. وفي هذا الإطار أكد السيسي أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتقويض خطر الإرهاب ومنع وصول الدعم لتنظيماته سواء بالمال أو السلاح أو الأفراد.

كما تناول اللقاء بين السيسي والرئيس الأميركي تطورات مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها القضية الفلسطينية، حيث أكد الرئيس دعم مصر لجميع الجهود المخلصة التي تهدف لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية، بما يسهم فى إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة تستفيد منها جميع شعوب المنطقة.

كما توافق الرئيسان على أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات في ليبيا وسوريا.

وأكد الرئيس في هذا الصدد أن دعم المؤسسات الوطنية وترسيخ تماسكها من شأنه المساهمة في الحفاظ على وحدة الدول التي تعاني من أزمات وصيانة مقدرات شعوبها وإنهاء المعاناة الإنسانية الهائلة التي عانت منها هذه الشعوب الشقيقة على مدار السنوات الأخيرة".