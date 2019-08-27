مدبولي يدعو رئيس حكومة السودان لزيارة مصر

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اتصالاً هاتفياً اليوم الثلاثاء بالدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان، لبحث مجالات التعاون بين البلدين.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، هنأ رئيس وزراء السودان على الثقة الكبيرة التي نالها من أطياف الشعب السوداني، واختياره رئيساً للوزراء في هذه المرحلة المهمة والدقيقة التي يمر بها السودان، معرباً عن تمنيات مصر بأن تتكلل بنجاح جهوده لتشكيل الحكومة السودانية الجديدة في أقرب وقت ممكن.

وأكد مدبولي استعداد مصر لتقديم كافة أوجه المساندة الممكنة للسودان خلال الفترة المقبلة، معربا عن تطلعه لاستقبال رئيس وزراء السودان في مصر لبحث مجالات التعاون المشترك، والاتفاق على تفعيل التعاون في مجالات جديدة تعود بالنفع على شعبي البلدين.

من جانبه، وجه رئيس وزراء السودان الشكر لمدبولي، مشيداً بعلاقات الأخوة وروابط الصداقة التي تربط شعبي مصر والسودان.

وأكد حمدوك على تطلعه للعمل خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز التعاون بين مصر والسودان في كافة المجالات التي تخدم التنمية والرخاء بكلا البلدين.