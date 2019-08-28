قيادي بحماس لـ"العربية.نت": هذا ما بحثناه في مصر

كشف سهيل الهندي عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن وفد الحركة برئاسة روحي مشتهى عضو القيادة السياسية للحركة، واللواء توفيق أبو نعيم، بحثا مع المسؤولين المصريين عدة ملفات مهمة.

وقال في تصريح خاص لـ"العربية.نت" إن الزيارة تأتي في السياق الطبيعي للتأكيد على متانة العلاقات مع مصر، والعمل على رفع الحصار عن غزة، ووحدة الشعب والجهود المبذولة لإنهاء معاناة القطاع.

موضوع يهمك أفادت مصادر مصرية، الثلاثاء، بأن مصر هددت حركة حماس بوقف رعاية أي تهدئة مع إسرائيل، إذا لم يتوقف إطلاق الصواريخ.كما أبدت... مصادر: مصر تهدد حماس بوقف رعاية أي تهدئة إذا استمرت الصواريخ مصر

من جانبه، قال الدكتور حسام الدجني أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأمة بقطاع غزة لـ"العربية.نت" إن الزيارة هامة جدا لأنها تأتي في ظل أوضاع ملتهبة في القطاع لاسيما مع القصف المتبادل مع إسرائيل وقرار السلطات الإسرائيلية تقليص إدخال إمدادات الطاقة وآثار ذلك إنسانيا على القطاع، مضيفا أن كل ما سبق دفع القاهرة للدعوة العاجلة للوفد السياسي والأمني الحمساوي للقاء عاجل.

وكشف أن اللقاء لم يخرج عن مسارين هما تطوير التفاهمات وضبط الحالة الأمنية في قطاع غزة، وتطوير العلاقات الثنائية بين مصر وحماس، معربا عن توقعه بنجاح القاهرة في جهودها.

وذكر أستاذ العلوم السياسية أن من أهم متطلبات ذلك أن تعمل حماس على دفع التفاهمات إلى الأمام والدخول في تطبيق المراحل الأخرى من اتفاقاتها مع مصر.