السيسي يصل الكويت في زيارة رسمية تستمر يومين

أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى الكويت في زيارة رسمية يجري خلالها جلسة مباحثات مع أمير الكويت.

واختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة ناجحة إلى مدينة يوكوهاما اليابانية التي بدأها الاثنين، متوجهاً إلى دولة الكويت لإجراء مباحثات مع أمير الكويت صباح الأحمد وكبار المسؤولين هناك.

وكان سفير مصر لدى الكويت، طارق القوني، قد قال إنه سيتم توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بين مصر والكويت، خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي المرتقبة إلى الكويت، والتي ستبدأ اليوم السبت وتستغرق يومين.

وأضاف القوني، في حوار خاص لوكالة "أنباء الشرق الأوسط" (أشأ) من الكويت، أن الرئيس السيسي سيصل إلى الكويت مساء السبت، في ثالث زياراته إليها منذ توليه مهام الحكم في يونيو 2014، حيث سيكون في استقباله أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في حين ستبدأ جولة المباحثات الرسمية بينهما صباح الأحد.

وأوضح القوني أن جولة المباحثات بين الرئيس السيسي وأمير الكويت، ستتناول أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أن الرئيس السيسي سيلتقي بمقر إقامته، عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين الكويتيين.

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وشدد سفير مصر لدى الكويت على أن الزيارة تعكس الخصوصية التي تحظى بها العلاقات المصرية الكويتية، وتلاحم الشعبين والبلدين على مدار العقود الماضية، خاصة في مواجهة الأزمات والتحديات التي واجهتهما في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن الزيارة تأتي في إطار ما شهدته العلاقات المشتركة من تطورات ملموسة في مختلف أوجه التعاون وهو ما ظهر في الزيارات المتبادلة مؤخراً، ومنها زيارة أمير الكويت إلى مصر للمشاركة في القمة العربية – الأوربية، والتي عقدت في شرم الشيخ في فبراير الماضي، وزيارة رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال إلى الكويت في يناير الماضي، وزيارة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم إلى مصر في مارس الماضي، بالإضافة إلي عقد اللجنة المشتركة بين البلدين في الكويت خلال شهر ديسمبر الماضي، برئاسة وزيري خارجية البلدين، والتي توجت بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون بينهما.

وأكد القوني أن التطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة حالياً، تضيف بعداً مهماً لزيارة الرئيس السيسي إلى الكويت، بما تفرضه من تحديات جسام على البلدين، وتتطلب تكثيف التشاور الوثيق بين قيادتي البلدين، خاصة أن الكويت تشغل حالياً مقعد العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي.