مصرية تشارك في أكبر البرامج الدولية لحماية البيئة في أميركا

ستشارك المصرية مي جواد في أحد أكبر البرامج الدولية في مجال حماية الحيوانات البرية والبيئة، الذي يقام حالياً في الولايات المتحدة بمشاركة 11 دولة منها مصر والهند وتونس وفنلندا وكولومبيا. يذكر أنها المرة الأولى التي تشارك مصر في هذا البرنامج.

واستطاعت الجواد خلال الخمس سنوات الماضية أن تثبت جدارتها في مجال حماية الحيوانات البرية والنادرة ومدى اهتمامها بالموضوع من خلال فريق الإنقاذ الذي كونته في محافظة الإسكندرية.

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وقد وفّر هذا الفريق متخصصين في المجال البيطري وفي مجال حماية البيئة لمواجهة صيد الحيوانات النادرة وإنقاذ السلاحف المُعرضة للانقراض من الصيد الجائر وإعادتها للطبيعة مرة أخرى. وقد استطاع الفريق إنقاذ أكثر من 155 سلحفاة بحرية من أنواع نادرة بالإضافة إلى الثعالب والقطط البرية والصقور النادرة.

أوضحت الجواد في حديث مع "العربية.نت" أنه تم التواصل معها من خلال السفارة الأميركية في مصر لتقوم بالمشاركة في هذا المشروع الدولي الذى يشارك فيه ممثلو البيئة وشرطة مكافحة صيد الحيوانات النادرة والجمعيات الخاصة بحماية البيئة من مختلف دول العالم.

كما أشارت الجواد إلى أن هدف البرنامج هو توسيع دائرة العلاقات بين الدول للحفاظ على الحياة البرية والعمل على مساعدة الدول المختلفة في الحصول على الدعم اللازم من المؤسسات التي تعمل على تبني الحيوانات النادرة.

وأكدت حرص البرنامج على توفير فرص لممثلي الدول المختلفة للذهاب في جولة حول الولايات المختلفة لزيارة مؤسسات حماية البيئة والرفق بالحيوان ومراكز إنقاذ الحيوانات والمحميات بالإضافة إلى متاحف الحياة المائية والمتاحف الطبيعية لتبادل الخبرات والتعرف على كل ما هو جديد في هذا المجال، وكيفية تطبيق القوانين الخاصة بحماية البيئة والحياة البرية.