وفدان من الجهاد وحماس إلى القاهرة لبحث التهدئة والمصالحة

يصل القاهرة، مساء اليوم الاثنين، وفد من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية من الداخل والخارج برئاسة، زياد النخالة، للقاء المسؤولين المصريين، والتباحث حول ملفات التهدئة والمصالحة.

وعلمت" العربية.نت" من مصادر فلسطينية أنه سيتزامن مع تلك الزيارة زيارة أخرى، يقوم بها وفد من حركة حماس إلى القاهرة، برئاسة إسماعيل هنية، لبحث تلك الملفات أيضاً.

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وتأتي زيارة الوفدين إلى القاهرة بعد أسبوعين من وقف النار بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل في قطاع غزة، بوساطة مصرية، وذلك في أعقاب اغتيال الجيش الإسرائيلي لبهاء أبو العطا، القيادي في كتائب سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، واستهداف منزل أكرم العجوري القيادي في الحركة، بغارة في العاصمة السورية دمشق، وقتل نجله.