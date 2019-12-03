بعد القاهرة.. مفاوضات سد النهضة إلى واشنطن ثم الخرطوم

كشفت مصر تفاصيل ونتائج اجتماعات سد النهضة والتي اختتمت مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة بحضور وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا وبحضور ممثلي البنك الدولي.

وقالت وزارة الموارد المائية إنه تم استكمال مناقشات مخرجات الاجتماع الأول الذي عقد في إثيوبيا قبل أسبوعين في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وذكرت أن رغبة الجانب المصري هي التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالي، وذلك في إطار أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود، مؤكدة أنها آلية دولية متعارف عليها في إدارة أحواض الأنهار المشتركة.

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وذكرت أنه سيتم عقد اجتماع وزاري في واشنطن 9 ديسمبر الجاري لتقييم نتائج الاجتماعين الأول والثاني وما تم إحرازه في موقف المفاوضات بين الدول الثلاث.

وذكرت أن الاجتماعات اختتمت بالاتفاق على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول كافة المسائل الخلافية خلال الاجتماع الثالث والمقرر عقده في الخرطوم خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر.

ويأتي الاجتماع في إطار سلسلة الاجتماعات الأربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين، وذلك في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الأميركية واشنطن 6 نوفمبر الماضي وبرعاية وزير الخزانة الأميركية وحضور رئيس البنك الدولي واتفق خلاله على التوصل لاتفاق بحلول 15 يناير 2020