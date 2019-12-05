اصطحب كلبه وصفع وركل عاملاً.. إقالة مسؤول مصري

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية المصري، قرارا بإبعاد رئيس حي شمال الغردقة بمحافظة البحر الأحمر وإعفائه من منصبه، بعد أن اصطحب كلبا لمكتبه واعتدى على عامل.

وتلقت محافظة البحر الأحمر خطابا من وزارة التنمية المحلية بإبعاد اللواء ياسر جلال رئيس حي شمال مدينة الغردقة وذلك بعد 50 يوما من توليه منصبه.

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كما تبين أن رئيس الحي قام منذ أيام، وأمام العاملين في الحي، بصفع عامل خدمات على وجهه وركله، ما أثار العاملين الذين تضامنوا مع زميلهم وتقدموا بمذكرة جماعية لرئيس مدينة الغردقة، كما قاموا بتحرير محضر ضده في قسم الشرطة، وهو ما دفع رئيس المدينة إلى عقد اجتماع مع العاملين لاحتواء ثورة غضبهم.

إرهاب العاملين بـ"كلب"

هذا وأكد العاملون أن رئيس الحي يصطحب كلبا معه لإرهابهم ويتركه في مقر الأمن بالحي، مشيرين إلى أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين العامل قام على أثرها بركل العامل وصفعه على وجهه أمام الجميع.

وقام اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر برفع مذكرة بالواقعة للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والتي على أثرها قرر الوزير إبعاد رئيس الحي وإعفاءه من منصبه.