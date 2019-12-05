سقوط مقاتلة عسكرية مصرية.. وقائدها قفز بالمظلة

سقطت الخميس طائرة حربية مصرية أثناء رحلة تدريبية وتمكن قائدها من النجاة قفزا بالمظلة، بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري.

وقال المتحدث في بيان إنه "في إطار النشاط التدريبى للقوات الجوية اليوم (الخميس) وأثناء قيام إحدى المقاتلات بتنفيذ طلعة تدريبية بإحدى مناطق التدريب حدث عطل مفاجئ بالطائرة مما أسفر عن سقوطها".

وأضاف أن "الطيار تمكن من القفز بالمظلة وجاري تحديد سبب العطل بواسطة لجنة فنية متخصصة".

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ولم يذكر المتحدث أي تفاصيل أخرى عن طراز الطائرة أو المكان الذي وقع به الحادث.

ولكن صحيفة ديفوموستي اليومية الروسية قالت إن طائرة مقاتلة روسية الصنع من طراز ميغ-29 تسلمتها مصر في العام 2016 سقطت أثناء طلعة تدريبية.

ولدى القوات المصرية أسطول متنوع من المقاتلات خصوصا الروسية والأميركية والفرنسية.