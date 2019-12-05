قبل تنفيذهم عملية إرهابية.. مقتل 3 مسلحين في العريش

أعلنت الداخلية المصرية مقتل 3 إرهابيين في مواجهات مع الشرطة، وذلك قبل تنفيذهم لعملية بالعريش في شمال سيناء.

وقالت الوزارة في بيان رسمي الخميس: "توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية، بمنطقة جلبانة شمال سيناء، وقيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق، وتم التعامل مع تلك المعلومات لتحديد أماكن تواجد هذه العناصر".

كما ذكرت أنه "تم رصد تحرك لثلاثة من هذه العناصر الإرهابية مستقلين دراجة نارية، أثناء استعدادهم لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، إلا أنهم وفور شعورهم بإحكام الحصار عليهم قاموا بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات"، مؤكدة أنه "تم التعامل معهم وتبادل إطلاق النيران، ما أسفر عن مصرع العناصر الثلاثة. وعثر بحوزتهم على بندقيتين آليتين وطبنجة وكمية من الذخيرة وقنبلتين".

إلى ذلك أشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وأن نيابة أمن الدولة العليا تتولى التحقيقات.