مقتل 4 مصريين في انفجار مصنع السودان

أعلنت السلطات المصرية، الأربعاء، مقتل 4 مصريين في حادث انفجار مصنع السيراميك في العاصمة السودانية الخرطوم.

وصرح السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، أن أربعة مصريين توفوا في حادث انفجار مصنع للسيراميك بمدينة الخرطوم بالسودان، موضحاً أن الحادث وقع أثناء شحن مستودعات الغاز المُسال بالمصنع، وهو ما أدى إلى انفجار هائل أودى بحياة ما يزيد عن عشرين شخصا من جنسيات مختلفة.

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وأضاف أن السفير حسام عيسى، سفير مصر بالخرطوم، تواصل فور وقوع الحادث مع مدير المصنع والمسؤولين السودانيين، حيث تتوالى جهود واتصالات السفارة بكافة الجهات السودانية المعنية لضمان سرعة نقل الجثامين إلى مصر بعد استيفاء الإجراءات القانونية.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية، أعلنت الثلاثاء، وفاة 26 شخصاً وإصابة 45 بحريق هائل في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية في الخرطوم.

ووقع الحريق بأحد مصانع السيراميك في المنطقة الصناعية بحري، بسبب انفجار خزان الغاز الملحق بالمصنع، وتحدثت مصادر عن وقوع خسائر فادحة في بنية المصنع وإصابات وقتلى بين العمال.