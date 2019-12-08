إعدام إخوانيين أدينا بقضيتي سفارة النيجر وكنيسة حلوان

أكدت مصادر مصرية تنفيذ السلطات حكم الإعدام في متهمين ينتميان لجماعة "الإخوان المسلمين" تورطا بالهجوم على سفارة النيجر في القاهرة وبالهجوم على كنيسة حلوان.

وكشفت المصادر أنه تم تنفيذ حكم الإعدام في كل من محمد جمال هنداوي المحكوم عليه بالإعدام في قضية سفارة النيجر، وإبراهيم اسماعيل المحكوم عليه بالإعدام في 4 قضايا إرهابية آخرها الهجوم على كنيسة حلوان وقتل 8 من الأقباط.

وكانت محكمة مصرية قد قضت بالإعدام شنقاً بحق محمد جمال هنداوي، والمؤبد لـ4 آخرين بقضية الهجوم على سفارة النيجر، والتي أسفرت عن مقتل جندي بقوات الأمن المركزي وإصابة آخرين.

وتعود وقائع القضية إلى 29 يوليو/تموز 2015، حين هاجم عدد من عناصر الإخوان مقر سفارة النيجر بمنطقة الهرم بالجيزة.

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وفي الأول من يناير/كانون الثاني 2018، قضت المحكمة العسكرية بالإعدام لمحمد جمال هنداوي في هذه القضية، وعاقبت 4 متهمين آخرين بالسجن المؤبد كما عاقبت 12 متهماً بالسجن المشدد 10 سنوات، و5 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات. كما قضت المحكمة بمعاقبة 13 متهماً بالسجن المشدد 3 سنوات، وببراءة 8 متهمين آخرين.

واعترف المتهمون بأنهم أنشأوا خلية إرهابية استهدفت القيام بأعمال تخريبية، واغتيال أفراد من الشرطة.

في الإطار ذاته، نفذت السلطات حكم الإعدام بحق إبراهيم إسماعيل إسماعيل لإدانته بالهجوم على كنيسة حلوان.

وتعود تفاصيل القضية إلى 29 ديسمبر/كانون الأول 2017 حين قتل إسماعيل قبطيين يمتلكان محلاً لبيع الأجهزة الكهربائية بحلوان، واستهدف "كنيسة مارمينا العجايبي والبابا كيرلس السادس" في نفس المنطقة وقتل 6 من مرتاديها.

وتبين أن المتهم ارتكب 7‏ عمليات إرهابية في الفترة من 2016 وحتى ديسمبر/كانون الأول 2017، أبرزها الهجوم على الكنيسة، وقتل 3 أفراد من العاملين بمحطة لتحصيل الرسوم في الطريق الإقليمي بمنطقة العياط بالجيزة.