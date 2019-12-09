شكري: نتطلع للدور الأميركي في التوصل لاتفاق بسد النهضة

أعرب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن تطلعه لأن يسهم الدور الإيجابي الذي تلعبه الإدارة الأميركية بمفاوضات سد النهضة في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل السد، وبما يدفع تجاه تحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الإفريقي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أحمد حافظ، إن شكري تناول خلال لقائه نظيره الأميركي، مايك بومبيو، الاثنين، بمقر وزارة الخارجية الأميركية بواشنطن، تطورات مفاوضات سد النهضة والدور الإيجابي والبناء الذي تلعبه الإدارة الأميركية.

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كما لفت إلى أنه تم التباحث في إطار التشاور الدوري والمستمر بين الجانبين حول كافة أوجه العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة.

وشهد اللقاء تبادل الرؤى فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومجمل قضايا المنطقة، وعلى رأسها تطورات الأزمة في ليبيا، بحسب حافظ، الذي أشار إلى أنه تم بحث سبل تعزيز الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار هناك بما يخدم المساعي الرامية إلى التوصل لتسوية شاملة في ليبيا.

إلى ذلك تناول الجانبان التطورات في سوريا، والأوضاع في منطقة الخليج العربي، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.