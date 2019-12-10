اجتماع ثلاثي في واشنطن لحل خلاف سد النهضة

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان فجر الثلاثاء، أن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان يخططون للاجتماع في واشنطن يوم 13 يناير/ كانون الثاني لمحاولة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وأتى البيان بعد اجتماع الوزراء الثلاثة مع وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين، ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس لحل الخلافات حول السد في ثاني اجتماع من نوعه منذ أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني.

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أعرب عن تطلعه لأن يسهم الدور الإيجابي الذي تلعبه الإدارة الأميركية بمفاوضات سد النهضة في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل السد، وبما يدفع تجاه تحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الإفريقي.

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وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن شكري تناول خلال لقائه نظيره الأميركي، مايك بومبيو، الاثنين، بمقر وزارة الخارجية الأميركية بواشنطن، تطورات مفاوضات سد النهضة والدور الإيجابي والبناء الذي تلعبه الإدارة الأميركية.

كما لفت إلى أنه تم التباحث في إطار التشاور الدوري والمستمر بين الجانبين حول كافة أوجه العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة.

وشهد اللقاء تبادل الرؤى، فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومجمل قضايا المنطقة، وعلى رأسها تطورات الأزمة في ليبيا، بحسب حافظ، الذي أشار إلى أنه تم بحث سبل تعزيز الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار هناك بما يخدم المساعي الرامية إلى التوصل لتسوية شاملة في ليبيا.

إلى ذلك تناول الجانبان التطورات في سوريا، والأوضاع في منطقة الخليج العربي، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.