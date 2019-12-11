الجيش المصري: تدريبات تهدف لحماية المناطق الاقتصادية

أعلن الجيش المصري تنفيذ تدريبات في البحر الأبيض المتوسط. وقال الجيش في بيان له إنه فى إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالي للقوات المسلحة، نفذت القوات البحرية المصرية عدداً من الأنشطة القتالية ذات النوعية الاحترافية والتى تهدف إلى فرض السيطرة البحرية على المناطق الاقتصادية بالبحر وتأمين الأهداف الحيوية فى المياه العميقة .

وذكر أن تشكيلا بحريا قتاليا يتكون من وحدات بحرية ذات تنوع قتالي، وعلى رأسها إحدى حاملات المروحيات طراز (ميسترال) ومجموعتها القتالية نفذ عددا من الأنشطة القتالية والتدريبية بمسرح عمليات البحر المتوسط.

وتضمنت تلك الأنشطه قيام إحدى الغواصات المصرية بإطلاق صاروخ مكبسل عمق سطح طراز (هاربون) وهو صاروخ مضاد للسفن ويصل مداه إلى أكثر من 130 كم.

وأكدت نجاح عملية إطلاق الصاروخ (عمق سطح) من الغواصة بعمق البحر، وفق بيان الجيش، مدى الاحترافية التى وصلت إليها القوات البحرية المصرية وأطقم الوحدات والتشكيلات المقاتلة.

وأضاف بيان الجيش أن تلك الاحترافية ظهرت من خلال قدرة القوات على التعامل مع أحدث التكنولوجيات والأنظمة العسكرية الحديثة بدقة وكفاءة عالية، لتحقيق الأمن البحري وتأمين المصالح الاقتصادية لمصر في المياه العميقة.

وذكر الجيش أن تلك التدريبات تأتي تنفيذاً لاستراتيجية عسكرية مصرية تهدف إلى تطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة.