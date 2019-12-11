مشاورات مصرية قبرصية حول أزمة ليبيا وغاز المتوسط

عقدت في وزارة الخارجية المصرية جولة مشاورات سياسية بين مصر وقبرص، تناولت موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين وأوجه التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، وكذلك القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد السفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوربية على الإرادة السياسية الجادة لدى قيادتي البلدين لمزيد من تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين، لاسيما موضوعات الاستثمار والتجارة والسياحة.

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وخلال اللقاء تم تناول التعاون بين البلدين في مجال الطاقة واستغلال الفرص المتاحة في ضوء دور مصر على خريطة الطاقة العالمية والجهود التي تبذلها الدولة لتحوّل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة في أعقاب اكتشافات الغاز الأخيرة في شرق المتوسط، وتوقيع اتفاقية مد أنابيب غاز بين قبرص والمستودعات المصرية.

وتناولت المباحثات أيضاً عدداً من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وفي مقدمتها الأزمة الليبية، وموضوعات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية واللاجئين والجهود المصرية المكثفة في هذين المجالين، مما أسفر عن تفكيك البنية التحتية للإرهاب، ومنع خروج أي مركب يحمل مهاجرين غير شرعيين من الموانئ المصرية منذ سبتمبر 2016.

وتم خلال المباحثات إعادة التأكيد على دعم قبرص لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ودعم مصر للجهود القبرصية للتوصل لتسوية عادلة للمسألة القبرصية.