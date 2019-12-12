أبو مازن إلى مصر غدا للقاء السيسي وبحث المستجدات

أعلن دياب اللوح سفير فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) سيصل إلى مدينة شرم الشيخ في مصر غداً الجمعة، تلبيةً لدعوة الرئيس المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشاركة بافتتاح النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم.

وأكد السفير الفلسطيني أن لقاء قمة سيجمع الرئيسين لبحث العلاقات الثنائية والتشاور تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وتعزيز الشراكة بين البلدين في مواجهة التحديات.

وذكر أن مصر تدعم وبقوة المطالب العادلة والثابتة للشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف حتى نيل حريته وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.