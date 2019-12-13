ضبط المتهمين بقتل شاب سعودي بمصر.. وهذا هو الدافع

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على اثنين قتلا شابا سعوديا في منطقة النزهة شرق العاصمة المصرية القاهرة بدافع السرقة.

وكشفت التحقيقات أن الشاب السعودي راجح صالح ساقان الحارثي قدم إلى القاهرة قبل أيام لإجراء جراحة في الأسنان عند مركز طبي شهير، وعقب عودته من المركز مساء الثلاثاء الماضي استقل سيارة تاكسي لمسكنه قي منطقة النزهة.

وأبلغت أسرة الشاب المسؤولين بانقطاع الاتصال بعدها بالابن، وباقتحام الشقة عثر على الشاب مقتولا بعدة طعنات واختفاء جواله ومبالغ مالية.

تمكنت أجهزة الأمن من الوصول للمتهمين حيث كشفت كاميرات مراقبة وتتبع هاتف المجني عليه تورط سائق التاكسي في الحادث، بعد علمه بإقامة الشاب بمفرده في الشقة.

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وتبين أن السائق اتفق مع آخرين على سرقة الشاب السعودي، حيث ذهبوا لشقته وقتلوه طعنا بالسكين واستولوا على أمواله وهاتفه الجوال، وتمكنت السلطات من ضبطهما.

وعثرت أجهزة الأمن على هاتف المجني عليه مع السائق، فيما يجري البحث عن شريك ثالث في الجريمة.

تفاصيل الجريمة

وكشفت مصادر أمنية مصرية تفاصيل الحادثة لـ"العربية.نت" حيث قالت إنها عثرت على جثة الشاب السعودي بغرفة نومه في شقة قام باستئجارها عبر مكتب تسويق عقاري على الإنترنت.

وذكرت أنه تبين من معاينة الجثة وجود آثار خنق بالرقبة و طعنات متفرقة بمنطقة الصدر والبطن.

وأسفرت جهود الأمن أن وراء ارتكاب الجريمة عامل يبلغ من العمر 22 عاما من محافظة الفيوم، وسائق يبلغ من العمر 23 عاما من محافظة الجيزة وتم ضبطهما واعترفا تفصيليًا بارتكابهما الحادث بدافع السرقة.

وذكر المتهمان أنهما علما بتواجد الشاب بمفرده في شقته وطرقا الباب عليه وعقب دخولهما شلا حركته وقام أحدهما بخنقه بملاءة سرير، وللتأكد من مقتله طعنه الآخر عدة طعنات في الصدر والبطن حتى تأكدا أنه فارق الحياة.

وقالا إنهما قاما بسرقة متعلقات الشاب السعودي، ثم تخلصا من ملابسهما الملطخة بالدماء والسكين المستخدمة في الحادث بأرض فضاء بمنطقة السندباد في النزهة.