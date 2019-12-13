مصرع مخرج برنامج عمرو أديب بحادث سير

لقي شريف السقا، مخرج برنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب، على قناة "إم. بي. سي. مصر" حتفه إثر تعرضه لحادث سير مساء الخميس.

موضوع يهمك وصل إلى القاهرة جثماني طفلين مصريين لقيا مصرعهما بسبب ماس كهربائي من شاحن هاتف جوال في مسكنهما بالعاصمة السعودية الرياض.... بسبب شاحن جوال.. مصرع حفيدي وزير مصري أسبق خنقاً مصر

وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية أن المخرج كان يستقل سيارته، واصطدم بسيارة متوقفة في شارع النصر بدائرة قسم شرطة منشأة نصر جنوب القاهرة ليلقى مصرعه على الفور.

وصرحت النيابة بدفن الجثة بعد تأكدها من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

يذكر أن السقا بدأ حياته مخرجاً بالتليفزيون المصري. ويتعاون السقا منذ 20 عاماً مع الإعلامي عمرو أديب، وكان يتولى إخراج برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه أديب على فضائية "إم. بي. سي. مصر".