السيسي: لم نتدخل في ليبيا احتراماً لشعبها وظروفها

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، أن الأمن القومي في مصر مرتبط بليبيا وبالأوضاع داخلها، وكان يمكن لمصر التدخل هناك لكنها احترمت روابط الأخوة وظروف ليبيا وشعبها.

وقال في مداخلة، خلال جلسة "سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة" بمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ، إن ليبيا أصبحت دولة معبر للهجرة غير الشرعية، وتمكنت مصر من السيطرة على هذه الظاهرة، مضيفاً أن الأمن القومي المصري يتماس بشكل مباشر مع الأوضاع في ليبيا، وكان من الأولى أن نتدخل بشكل مباشر هناك، ولدينا القدرة على ذلك لكن لم نفعل، مضيفاً: "احترمنا ظروف ليبيا، وكانت رغبتنا هي الحفاظ على روابط الأخوة بين المصريين والليبيين، فضلا عن أن الشعب الليبي لن ينسى لنا تدخلنا بشكل مباشر فيما يمس أمنه".

وقال الرئيس المصري إن بلاده لا تتآمر على أحد، وحل أي أزمات يأتي بالحوار والصبر والتفاوض، مشيراً إلى أن سوريا سيعود إليها ملايين اللاجئين إذا تم حل مشكلتها، واستعادت استقرارها، و"ما يحدث في لبنان كان تداعيات لموقف ما، ولو تطور الأمر سيصبح عندنا سوريا ولبنان".

موضوع يهمك حث المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، السياسيين على التحرك بسرعة لتسمية رئيس وزراء يمكنه الحصول على دعم... استعجال أممي لتسمية رئيس حكومة.. والحريري يلتقي عون العرب و العالم

وطالب السيسي باستعادة الدولة الوطنية في المنطقة مكانتها وسيادتها، مؤكدا أن الجيوش الوطنية ليست لها أهواء أو تحزبات، وهي المسؤولة عن الاستقرار والأمن داخل بلادها.

وأضاف أن مصر كانت الدولة الوحيدة التي نجت من المصير الصعب الذي واجهته العديد من دول المنطقة خلال السنوات الماضية، بسبب تماسك جيشها، مشيرا إلى أن الجيش الوطني يعمل وفق توجهات وطنية، وهو المسؤول عن الاستقرار والأمن دون الحاجة إلى ميليشيات تنازع الاستقرار داخل الدولة.