بعد إغلاق 26 ألف حساب.. تطبيق داعشي جديد لتجنيد المقاتلين

كشفت دار الإفتاء المصرية عن تطبيق إلكتروني جديد أطلقه تنظيم "داعش"، لتجنيد عناصره ومقاتليه، وذلك بعد إغلاق 26 ألف منصة ووسيلة تواصلية له.

وقالت الدار، في تقرير لها الأحد، إن التنظيم أطلق تطبيقا تواصليا جديدا باسم "Because Communication Matters"، وظهر بعد أيام من نجاح أكبر حملة إلكترونية ضد التنظيم منذ عام 2015، والتي أدت إلى إغلاق نحو 26 ألف حساب ومنصة تابعة للتنظيم على مختلف صفحات التواصل الاجتماعي.

وذكرت دار الإفتاء أن إغلاق هذه المنصات دعا التنظيم إلى محاولة خلق رابطة للتواصل والاتصال بين أعضائه، تكون بعيدة عن منصات التواصل التي نجحت الجهود الدولية في حذفها وإزالتها، خاصة أن التطبيق الجديد يضمن السرية التامة للمستخدمين ويضع الكثير من الاحتياطات أمام محاولات الاختراق المتوقع حدوثها من جانب الأجهزة الأمنية.

وكشفت دار الإفتاء المصرية أن التطبيق يؤمن لعناصر التنظيم التواصل الآمن، وعدم القدرة على التتبع من قبل الجهات الأمنية، إضافةً إلى أن له القدرة على تخزين مقاطع الفيديو، ونقل المعلومات المشفرة في أي مكان بالعالم، كما يمكنه استيعاب 10000 آلاف شخص، وأتاحه تنظيم داعش عبر متجر "غوغل بلاي" ومتجر "آب ستور".

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إلى ذلك أنشأ التنظيم منذ الأسبوع الماضي وحتى الآن وفق ما ذكرت "إفتاء مصر" ما يقارب من 10 قنوات وصفحات عبر هذا التطبيق، بث عليه صور لعمليات التنظيم في إفريقيا، ويسعى التنظيم من خلاله إلى جمع المزيد من الأموال عبر عملة البتكوين.

وقالت إن التنظيم يعمل على تطوير البرنامج بالشكل الذي يتيح له القدرة على إرسال كل البيانات الخاصة به إلى متابعيه ومناصريه عبر هذا التطبيق، كما أن التطبيق يستخدم منصات مراسلة قادرة على التخفي وعدم القدرة على التتبع عبر إخفاء وتشفير كافة بيانات المراسلة والمعلومات.

وأوضحت "إفتاء مصر" أن تنظيم "داعش" اتجه مؤخراً نحو إعادة إحياء آلات ووسائل جمع التبرعات عبر ما يعرف بالعملات الرقمية أو المشفرة، وهي أنظمة تحويل الأموال بين الشبكات المالية المختلفة حول العالم، مضيفاً أن موقع "أخبار المسلمين" وهو أحد المواقع التابعة لتنظيم "داعش" استأنف عمله من جديد ودعا كل مناصريه حول العالم من أجل تحويل الأموال عبر عملة البتكوين.