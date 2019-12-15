وزير التعليم المصري: الجهل والتخلف سادا أثناء حكم العثمانيين

أكد وزير التعليم المصري، الدكتور طارق شوقي، أن المناهج الدراسية في مصر لا تمجد في حكم العثمانيين، بل تكشف مساوئ فترة توليهم حكم البلاد وفرضهم الجهل والتخلف.

ونفى الوزير المصري في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، السبت، ما تردد بأن المناهج المصرية تتناول فترة الحكم العثماني على أنه كان فتحاً لمصر، وأن هناك تمجيدا لمحمد الثاني، مؤكداً أن هذه المعلومات ليس لها أى أساس من الصحة.

وأضاف شوقي موثقاً كلامه بصور من صفحات كتب الدراسات الاجتماعية المقررة على الطلاب"، أن كتب الدراسات الاجتماعية والتي تتناول فترة الحكم العثماني لمصر لم ترد فيها كلمة الفتح العثماني لمصر، بل يتم الإشارة إلى تلك الفترة بموضوعية تامة دون تمجيد أو تعظيم للشخصيات التاريخية، موضحاً أنه يتم الإشارة في المناهج إلى العديد من مساوئ الحكم العثماني لمصر في كافة المجالات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والفنية، والفكرية، وكيف أنه فرض العزلة على مصر، وساد بها الجهل والتخلف نتيجة للركود الذي أصابها أثناء الحكم العثماني.

وذكر الوزير المصري أن مناهج التاريخ بصفة خاصة تتسم بالموضوعية ولا تعكس أية توجهات سياسية أو دينية أو أيدولوجية، مضيفاً أن الجزء المصور والمتداول هو جزء مجهول الهوية لا يمت بصله لمناهج الدراسات الاجتماعية.

وكانت مواقع التواصل وبعض المواقع الإخبارية قد نشرت ما يفيد أن المناهج المصرية تتناول فترة الحكم العثماني لمصر على أنه كان فتحاً لمصر وأن هناك تمجيداً لمحمد الثاني وهو ما نفاه وزير التعليم.