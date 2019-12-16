السيسي: أجهزة مخابرات تستخدم مواقع التواصل لإيذاء دول أخرى

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن هناك أجهزة مخابرات تستخدم بعض المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل لإيذاء الدول الخارجة.

وجاء تصريح السيسي خلال كلمة ألقاها في جلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر.. من المتحكم؟" ضمن فعاليات اليوم الثالث لـ"منتدى شباب العالم" في شرم الشيخ، حيث دار الحديث عن شبكات التواصل الاجتماعي وتأثيرها.

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واعتبر السيسي أنه "لا بد من وضع ضوابط للتعامل مع المواقع الإلكترونية الداعية للإرهاب، والتي تقوم بتجنيد الشباب وتحولهم لقتلى وإرهابيين وتطرح الأفكار المتطرفة".

وذكّر بأنه طالب في الأمم المتحدة قبل 5 سنوات بوضع ضوابط للتعامل مع هذه المواقع لكن حديثه "لم يؤخذ بعين الاعتبار"، مؤكداً أن "هذه المواقع والشبكات تستخدم من جانب العناصر الإرهابية للترويج لأفكارهم الهدامة وتحويل حياة البشر والدول لخراب ودمار".

وتساءل الرئيس المصري عن ماهية القوانين والقيم التي يجب أن تحكم وتنظم هذا التقدم التكنولوجي الكبير، مضيفاً أنه كمسؤول يعلم أن بعض الأجهزة المخابراتية تستخدم هذه الشبكات "لإيذاء بعض الدول التي تخرج عن الصف".

وتدارك السيسي مؤكداً أنه يعلم أن كلامه "خطير"، وأن "أي مسؤول لا يستطيع التحدث بهذه الطريقة"، لكنه أكد أنه يقول كلامه هذا من منطلق "الإنسانية"، وليس من موقعه ووظيفته كمسؤول.

وطالب السيسي بالاهتمام بهذه القضية وببقاء الوعي حياً حولها، "لأنه ليس هناك خيار آخر"، حسب تعبيره.