اتفاق مصري بريطاني على حل سياسي في ليبيا

أكدت مصر وبريطانيا، الأربعاء، على ضرورة التوصل لحل سياسي بليبيا، يكافح الجماعات الإرهابية ويمنع التدخل الخارجي.

وخلال اتصال هاتفي جرى بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تم التوافق على تكثيف الجهود المشتركة من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل في ليبيا، يحقق الاستقرار والأمن ويكافح الجماعات الإرهابية، ويستعيد مفهوم الدولة الوطنية، والعمل على تقويض التدخلات الخارجية والحد من تداعياتها السلبية على القضية الليبية.

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وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، أن الاتصال شهد التباحث حول مجمل موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمهما على كافة المستويات، مؤكدا أن الرئيس السيسي أشاد بالتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية مؤخراً بين البلدين، خاصةً بعد قرار حكومة بريطانيا الأخير باستئناف رحلات الطيران المباشرة إلى مطار شرم الشيخ.

وأعرب الرئيس السيسي عن التطلع لأن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ومواصلة تفعيل أطر التعاون في مختلف المجالات، خاصةً الاقتصادية والسياسية والأمنية والسياحية، فضلاً عن التشاور والتنسيق السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية.

من جانبه، عبر رئيس الوزراء البريطاني عن حرصه على تعزيز التواصل مع السيسي لاستمرار التشاور والتنسيق إزاء مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومشدداً على عزم بلاده على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مصر على جميع الأصعدة، لا سيما في ظل الدور الذي تقوم به مصر لدعم وترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.