مصر.. مصرع 12 شخصاً بحادث مروّع في المنوفية

لقي 12 شخصاً مصرعهم، اليوم الأربعاء، بحادث تصادم سيارة نصف نقل لنقل العمال، بأخرى لنقل البضائع بمدينة السادات في محافظة المنوفية في مصر.

كان اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطاراً من مأمور مركز السادات، بتصادم سيارة لنقل عمالة بسيارة لنقل البضائع أمام كمين العجيزي بمدينة السادات، أسفر عن وفاة 12 عاملاً من مستقلي السيارة الأولى.

موضوع يهمك ما إن أعلنوا في منتصف العام الماضي بأنها الأجمل والأغلى في العاصمة البرتغالية لشبونة، وطلبوا ثمنها 7 ملايين و200 ألف... شاهد ما نافس عليه رونالدو ودفع 8 ملايين دولار ليشتريه الأخيرة

كانت هيئة الإسعاف بالمنوفية دفعت بـ 8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم نقل 7 وفيات إلى مستشفى السادات، بينما تم نقل 5 آخرين إلى مستشفى حميات منوف.

من جانبه قال الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إن الحادث أسفر عن مصرع 12 شخصا معظمهم من العاملين في أحد المصانع بمدنية السادات، و3من المصابين جرى نقلهم إلى مستشفى السادات العام.

وكشف شهود عيان لـ" العربية.نت" عن أن الحادث وقع عندما اصطدمت سيارة نقل كبيرة محملة بالبضائع تسير عكس الاتجاه، بحافلة تقل عمالا أمام كمين العجيزي، ودهستها تماما، ليلقى 12 عاملا غالبيتهم ينتمون لقرية واحدة وهي "طملاي" مصرعهم، وأصيب 3 آخرين جرى نقلهم للمستشفيات.

من جانبها، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على سائق السيارة النقل التي تسببت في الحادث، بينما تم نقل 10 جثامين لمستشفى حميات منوف، و2اثنين للمستشفى الجامعي بشبين الكوم.