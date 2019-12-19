الملك سلمان للسيسي: نحرص على تعزيز التعاون الاستراتيجي

استقبل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الخميس، الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، ضمن زيارة رسمية.

في التفاصيل، صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، أن الوزير السعودي سلم رسالة إلى السيسي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تضمنت تأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

تعزيز أطر التعاون

وأكد الملك سلمان في رسالته حرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

كما أضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس طلب نقل تحياته إلى العاهل السعودي، مؤكداً الطابع الخاص والأخوي الذي تتسم به العلاقات بين البلدين وما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية، لاسيما في ضوء الظرف الدقيق الذي تمر به الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.

بدوره، أعرب الرئيس المصري عن تطلع بلاده لاستمرار تطوير آفاق التعاون والتشاور البناء بين البلدين في مختلف المجالات، واستثماره في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، فضلاً عن تدعيم أواصر التضامن العربي.