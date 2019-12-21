السيسي يبحث حماية الحدود مع وزير الدفاع وقائد البحرية

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت مع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، بأن الاجتماع تناول استعراض آخر المستجدات على صعيد التدابير والإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة لحماية الحدود المصرية وتأمينها وإحكام السيطرة عليها، فضلاً عن آخر تطورات جهود القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره وتعزيز قدرات التأمين الشامل على امتداد الحدود البرية والبحرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وأشاد السيسي بما يبذله الجيش من جهد لمكافحة الإرهاب وتدعيم الأمن والاستقرار في مختلف ربوع مصر، موجهاً بمواصلة رفع مستوى القدرات والتدريب والاستعداد القتالي.