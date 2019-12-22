السيطرة على حريق محدود في مبنى وزارة الخارجية المصرية

نشب حريق بمبنى وزارة الخارجية المصرية صباح اليوم الأحد، دون وقوع خسائر بشرية.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن أجهزة إنذار الحريق في مبنى الوزارة انطلقت اليوم نتيجة اندلاع حريق محدود بأحد طوابق المبنى، وهو ما أعقبه تفعيل أجهزة الإطفاء الذاتي التي عملت بكفاءة، وتم اتخاذ جميع إجراءات السلامة المدنية المتعلقة بأمن وسلامة العاملين بالوزارة والمبنى.

وأضاف حافظ أن عملية إخلاء المبنى تمت بشكل منظم لم ينتج عنها أية إصابات بشرية أو خسائر مادية، مشيرا إلى أنه تم انتظام العمل بالوزارة فور التأكُد من إجراءات السلامة من قبل قوات الدفاع المدني.

وذكر المتحدث الرسمي أنه يجري حاليا التحقق من الأسباب وراء نشوب الحريق.